Рязанку задержали за организацию наркопритона

В Рязани задержали 32-летнюю женщину за организацию наркопритона на улице Поселковой. Ранее она была неоднократно судима за кражу и миграционные нарушения.

В Рязани задержали 32-летнюю женщину за организацию наркопритона на улице Поселковой. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

По данным полиции, ранее женщина была неоднократно судима за кражу и миграционные нарушения. Полицейские обыскали квартиру. Они изъяли приспособления для употребления наркотиков со следами запрещенных веществ.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Ей грозит до четырех лет тюрьмы