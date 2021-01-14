Рязанцев призвали не парковаться у дорог и пересесть на общественный транспорт

Госавтоинспекция предупредила рязанцев о масштабной ночной уборке снега в городе.

Госавтоинспекция предупредила рязанцев о масштабной ночной уборке снега в городе. Автовладельцев призвали не парковаться вдоль проезжих частей, чтобы не мешать спецтехнике и исключить нанесение ущерба машинам.

Кроме того, водителей попросили пересесть 15 января на общественный транспорт, чтобы разгрузить дорожный трафик на время уборки снега.