Рязанцев предупредили об опасности на дорогах

В четверг, 14 января, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 14 января, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайший час, с сохранением до конца суток 14 января, на территории региона местами ожидается гололед, на дорогах гололедица, снежный накат.

В таких условиях повышается вероятность ДТП. Водителей и пешеходов призвали быть внимательнее и соблюдать ПДД.