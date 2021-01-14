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Россиян предупредили о новой схеме взлома аккаунтов «ВКонтакте»
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей «ВКонтакте». Ее запустили для взлома аккаунтов.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей «ВКонтакте». Ее запустили для взлома аккаунтов.

Как пояснили специалисты, мошенники используют новую схему. Через почту, пуш или личные сообщения пользователю приходит уведомление: «Архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту XXX». Адрес почты при этом указывается очевидно не принадлежащий пользователю по типу artem*****@mail.ru.

После этого пользователю предлагают войти в аккаунт, чтобы отменить создание и передачу архива, а также сменить пароль по ссылке. Но ссылка эта, хоть и имеет в названии «vk», фишинговая.

«Похитив ваш профиль в соцсети, злоумышленник действительно сможет заказать выгрузку архива, и это потенциально опасно, — отметили в Роскачестве. — В архиве содержится не только открытая информация профиля, но и, к примеру, загружавшиеся пользователем документы, привязки телефонных номеров, история платежей и список использованных банковских карт. Все это может быть использовано злоумышленником в своих интересах и, конечно, может дорого обойтись пользователю».

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют пользователям «ВКонтакте»:

  • не переходить по ссылкам из сообщений;
  • вбивайть адрес соцсети только вручную в браузере;
  • не вводить свои пароли и логины на посторонних сайтах
  • при возникновении неясной ситуации с безопасностью аккаунта поменять пароль и обратиться в техподдержку;
  • использовать двухфакторную аутентификацию (2ФА);
  • если все же перешли по ссылкам, сменить пароль.