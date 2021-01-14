Россиян предупредили о новой схеме взлома аккаунтов «ВКонтакте»

Эксперты Центра цифровой экспертизы
Как пояснили специалисты, мошенники используют новую схему. Через почту, пуш или личные сообщения пользователю приходит уведомление: «Архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту XXX». Адрес почты при этом указывается очевидно не принадлежащий пользователю по типу artem*****@mail.ru.
После этого пользователю предлагают войти в аккаунт, чтобы отменить создание и передачу архива, а также сменить пароль по ссылке. Но ссылка эта, хоть и имеет в названии «vk», фишинговая.
«Похитив ваш профиль в соцсети, злоумышленник действительно сможет заказать выгрузку архива, и это потенциально опасно, — отметили в Роскачестве. — В архиве содержится не только открытая информация профиля, но и, к примеру, загружавшиеся пользователем документы, привязки телефонных номеров, история платежей и список использованных банковских карт. Все это может быть использовано злоумышленником в своих интересах и, конечно, может дорого обойтись пользователю».
Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют пользователям «ВКонтакте»:
- не переходить по ссылкам из сообщений;
- вбивайть адрес соцсети только вручную в браузере;
- не вводить свои пароли и логины на посторонних сайтах
- при возникновении неясной ситуации с безопасностью аккаунта поменять пароль и обратиться в техподдержку;
- использовать двухфакторную аутентификацию (2ФА);
- если все же перешли по ссылкам, сменить пароль.