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Потерявший руку и ноги мальчик вспомнил про аварию под Рязанью
Об этом в своем Instagram рассказала его мать. Женщина отметила, что десятилетний ребенок сам начал разговор и настоял, чтобы они обсудили случившееся.

Десятилетний Владислав Синилкин, потерявший руку и ноги в аварии под Рязанью, вспомнил подробности ДТП. Об этом в своем Instagram рассказала его мать.

Женщина отметила, что ребенок сам начал разговор и настоял, чтобы они обсудили случившееся.

«Рассказал, как ему было страшно… Рассказал такие моменты, как ему зажало ножки, что он был без обуви… ему было очень холодно, страшно, — поделилась с подписчиками мать. — Говорит, ему было очень больно. Помнит, как его накрывали одеялом… Помнит до того момента даже, когда его занесли в скорую».

По словам матери, сын начал утешать ее, когда она заплакала.

Женщина также обсуждала с сыном другие его страхи и говорила о будущих протезах. Мальчик хочет себе такие же, как у Рустама Набиева (уфимец, выживший при обрушение казармы в Омске и потерявший ноги, у его Instagram миллион подписчиков — прим. ред.).

Мать написала Рустаму Набиеву, чтобы проконсультироваться по поводу протезирования и узнать, где он приобретал протезы.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний мальчик потерял обе ноги и руку.