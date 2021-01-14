После жалоб рязанцев в центре города отключили новый светофор

Напомним, установка светофора обошлась в 9 млн рублей. Он начал работать накануне.

В четверг, 14 января, в центре города отключили новый светофор. Об этом сообщили в соцсетях.

Светофор на улице Ленина около реконструируемого моста начал работу накануне. Для проезжающих по улицам Николодворянской и Праволыбедской «зеленый» горел не более 25 секунд. По улице Ленина светофор горел около 70 секунд. Это привело к утренним и вечерним пробкам, которые вызвали недовольство рязанцев.

Напомним, установка светофора обошлась в 9 млн рублей.