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СМИ: после заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался дефицит
Согласно решению властей, до 1 апреля предельные для розницы цены составляют 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла.

После заморозки цен на сахар и масло в небольших и средних торговых сетях начались проблемы с поставками и дефицит товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Совладелец петербургской сети «Реалъ» Александр Мышинский утверждает, что «Русагро» («Русский сахар», «Чайкофский») может отпускать по установленной властями цене только 30 тонн сахара в квартал, что в пять раз ниже потребностей продавца. Остальное сети предложили докупать в упаковке с доставкой по цене 43,5 рубля за килограмм. Между тем компании, занимающиеся фасовкой, ставят цены выше 45 рублей, так как они не являются участниками соглашения.

Сеть «Верный» сообщила, что цены поставщиков в декабре снизились больше, чем требовали в правительстве, и они прекратили участвовать в торгах.

Что касается подсолнечного масла, то производители дешевых марок подняли стоимость до предельной 95 рублей за литр, а более дорогие бренды повысили цены с помощью учета логистики.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин объяснил, что крупные сети не заметили проблем с поставками, а небольшим и средним приходится покупать товар у дистрибьюторов, которые не являются участниками соглашения.

Эксперты считают, что если ситуация ухудшится, то условия соглашений о предельных ценах придется переписывать.

Согласно решению властей, до 1 апреля предельные для розницы цены составляют 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла.