Под Рязанью сбили женщину-пешехода

ДТП произошло в среду, 13 января, примерно в 21:20. По предварительной информации, 49-летняя местная жительница на Hyundai Creta наехала на 54-летнюю рязанку.

Около села Подвязье Рязанского района сбили женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в среду, 13 января, примерно в 21:20. По предварительной информации, 49-летняя местная жительница на Hyundai Creta наехала на 54-летнюю рязанку. Ее госпитализировали.

В полиции отметили, что пешеход была на дороге в темное время суток вне населенного пункта без световозвращающих элементов.