Палата представителей выступила за импичмент Трампа

Импичмент объявили по статье «подстрекательство к мятежу». Окончательное решение должен вынести сенат.

Палата представителей конгресса США выступила за импичмент действующего президента Дональда Трампа. Об этом передает RT .

Импичмент объявили по статье «подстрекательство к мятежу». Резолюцию одобрили 232 конгрессмена, против проголосовали 197. Окончательное решение должен вынести сенат.

По мнению лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла, верхняя палата не успеет завершить импичмент Трампа до 20 января — дня инаугурации Джо Байдена. Макконнелл сомневается в том, что за оставшееся время удастся провести «честный и серьезный» процесс.