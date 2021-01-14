Оперштаб сообщил о состоянии рязанцев с COVID-19

Состояние 73 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 367 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 70 человек, из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

В четверг, 14 января, оперштаб при рязанском правительстве сообщил о состоянии пациентов с COVID-19. Всего в больницах находятся 510 человек, в том числе четверо детей.

Состояние 73 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 367 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 70 человек, из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ.