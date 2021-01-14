Обвиняемый в экстремизме и нападениях на антифашистов рязанец объяснил свое поведение в суде

Железнодорожный суд начал рассматривать дело двоих рязанцев, которых обвиняют в организации экстремистского сообщества, а также нападении на антифашистов. Заседание состоялось в четверг, 14 января.

Железнодорожный суд начал рассматривать дело двоих рязанцев, которых обвиняют в организации экстремистского сообщества, а также нападении на антифашистов. Заседание состоялось в четверг, 14 января.

Фигурантами дела стали два молодых человека — Юрий Л. и Артем С. По данным правоохранителей, в марте 2018 года Артем предложил Юрию создать ультраправую организацию. Установлено, что праворадикалы причастны к нападениям на представителей движения Антифа и выходцев из Средней Азии. С апреля по октябрь 2018 года члены неонацистской группировки совершили несколько таких нападений. Свои акции молодые люди снимали на видео, монтировали ролики и выкладывали в сеть. В записях звучала тематическая музыка, а также тексты, пропагандирующие идеологическое насилие.

Артем С. рассказал, что еще с подросткового возраста увлекся нацистской идеологией. Причиной такого увлечения стало желание выделиться.

«Хотелось быть значимым для общества, по крайней мере, так думал. Сейчас хочу быть значимым для общества, но по другим признакам», — сказал подсудимый.

По словам адвоката Антона Котикова, его подзащитный полностью признал вину и раскаялся. «Изначально он придерживался данного направления лишь в формате увлечения музыкой, одеждой. Однако он нашел соратников — более опытных и взрослых национал-социалистов, которые смогли ему пропагандировать неправильное понимание действительности. Это и привело к негативным последствиям в виде уголовного преследования», — заявил защитник.

Позже обвиняемым вынесли приговор.