Мишустин заявил о переломном моменте в коронавирусном кризисе

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что наступает переломный момент коронавирусного кризиса. По его мнению, когда общий иммунитет будет сформирован, ситуация в экономике также улучшится.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что наступает переломный момент коронавирусного кризиса. Об этом в четверг, 14 января, сообщило РИА Новости .

«Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни», — сказал Мишустин.

По его мнению, когда общий иммунитет будет сформирован, ситуация в экономике также улучшится. Напомним, что президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации против COVID-19 в России.