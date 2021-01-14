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Мишустин заявил о переломном моменте в коронавирусном кризисе
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что наступает переломный момент коронавирусного кризиса. По его мнению, когда общий иммунитет будет сформирован, ситуация в экономике также улучшится.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что наступает переломный момент коронавирусного кризиса. Об этом в четверг, 14 января, сообщило РИА Новости.

«Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни», — сказал Мишустин.

По его мнению, когда общий иммунитет будет сформирован, ситуация в экономике также улучшится. Напомним, что президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации против COVID-19 в России.