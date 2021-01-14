Мэрия отчиталась о ликвидации последствий снегопада в городе

Утром на уборку города вышли более 100 пескоразбрасывателей, тракторов-щеток, самосвалов, грейдеров и бульдозеров. Малую механизацию задействовали в подметании тротуаров, также снег убирают вручную.

Мэрия отчиталась о ликвидации последствий снегопада в Рязани. За ночь с городских улиц вывезли более 3300 кубометров снега. К работе привлекли спецтехнику Дирекции благоустройства и трех подрядных организаций. Для обработки дорог использовали более 400 кубометров пескосоляной смеси.

Утром на уборку города вышли более 100 пескоразбрасывателей, тракторов-щеток, самосвалов, грейдеров и бульдозеров. Малую механизацию задействовали в подметании тротуаров, также снег убирают вручную.

«Особое внимание уделяется работе с обращениями жителей, поступающими через соцсети и в диспетчерскую службу Дирекции благоустройства», — говорится в сообщении.