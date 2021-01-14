Мэрия: ночью Рязань от снега чистили четыре колонны спецтехники

Трактора-щетки расчищают тротуары центральных улиц и общественные территории, а подрядчики вывозят снег. Город продолжат убирать круглосуточно.

В ночь на четверг, 14 января, Рязань от снега чистили четыре колонны спецтехники. Об этом сообщил сайт мэрии.

«Машины, в составе которых до 9 единиц спецтехники, проезжают по всем районам города», — отметили в администрации Рязани.

Трактора-щетки расчищают тротуары центральных улиц и общественные территории, а подрядчики вывозят снег.

Город продолжат убирать круглосуточно.

Напомним, утром после снегопада Рязань встала в десятибалльной пробке.