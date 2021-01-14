Двоим рязанцам вынесли приговор за экстремизм и нападение на антифашистов

В четверг, 14 января, Железнодорожный суд вынес приговор двоим рязанцам Артему С. и Юрию Л., которых обвиняют в организации экстремистского сообщества, а также нападении на антифашистов. Ранее в суде Артем С. объяснил свое поведение.

В четверг, 14 января, Железнодорожный суд вынес приговор двоим рязанцам Артему С. и Юрию Л., которых обвиняют в организации экстремистского сообщества, а также нападении на антифашистов.

По данным правоохранителей, в марте 2018 года Артем предложил Юрию создать ультраправую организацию. Установлено, что праворадикалы причастны к нападениям на представителей движения Антифа и выходцев из Средней Азии. С апреля по октябрь 2018 года члены неонацистской группировки совершили несколько таких нападений. Свои акции молодые люди снимали на видео, монтировали ролики и выкладывали в сеть. В записях звучала тематическая музыка, а также тексты, пропагандирующие идеологическое насилие.

Суд приговорил Артема С. к шести годам условного заключения, Юрия Л. к году и трем месяцам колонии строгого режима.

Ранее в суде Артем С. объяснил свое поведение.