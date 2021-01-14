Дорожники рассказали об уборке федеральных трасс в Рязанской области

Специалисты работают круглосуточно, за ситуацией следят, в том числе, при помощи спутниковых систем метео- и видеонаблюдения. В случае необходимости количество спецтехники увеличат.

В четверг, 14 января, пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» сообщила об уборке участков федеральных трасс в Рязанской области. В регионе снег убирали 14 единиц техники.

На дороги высыпали 490 тонн противогололедных материалов.

Отмечается, что специалисты работают круглосуточно, за ситуацией следят, в том числе, при помощи спутниковых систем метео- и видеонаблюдения. В случае необходимости количество спецтехники увеличат.

При внештатной ситуации на трассе в Рязанской области можно звонить по телефону: (4752) 710432.