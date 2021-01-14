Директора рязанской компании заподозрили в неуплате более 48 миллионов налогов

По данным следствия, с июля по декабрь 2017 года руководитель промышленно-торговой компании, продающей цветные металлы, фиктивно оформлял сделки о поставке продукции от ряда фирм. Он внес в налоговую декларацию ложные данные и уклонился от от уплаты НДС в особо крупном размере.

Директора рязанской компании заподозрили в неуплате более 48 миллионов рублей налогов. Об этом в четверг, 14 января, сообщил регионаьный следком.

По данным следствия, с июля по декабрь 2017 года руководитель промышленно-торговой компании, продающей цветные металлы, фиктивно оформлял сделки о поставке продукции от ряда фирм. Он внес в налоговую декларацию ложные данные и уклонился от от уплаты НДС в особо крупном размере.

На главу компании завели дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).