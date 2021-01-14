Число случаев COVID-19 в Рязанской области приблизилось к 20 тысячам

В России зарегистрировали 24 763 новых случая (3 495 816), выздоровели 27 956 человек (2 882 044), скончались 570 пациентов (63 940).

Число случаев COVID-19 в Рязанской области приблизилось к 20 тысячам. Об этом в четверг, 14 января, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 125 заразившихся (всего 19 976), вылечились 122 пациента (18 157), умерли пятеро (198).

В России зарегистрировали 24 763 новых случая (3 495 816), выздоровели 27 956 человек (2 882 044), скончались 570 пациентов (63 940).