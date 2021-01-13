В Тульской области на остановке зарезали мужчину

В городе Донском Тульской области на остановке зарезали 34-летнего мужчину. По подозрению в убийстве задержан 24-летний местный житель.

В городе Донском Тульской области на остановке зарезали 34-летнего мужчину. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в региональном Следственном комитете.

По подозрению в убийстве задержан 24-летний житель Тульской области. По информации следователей, преступник и потерпевший стояли на остановке по улице Октябрьской Центрального микрорайона.

Мужчины поссорились, после чего подозреваемый зарезал потерпевшего. Подозреваемого задержали.