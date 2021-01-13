В Рязанской области ищут пропавшую женщину

Вечером 10 января женщина вышла из дома и не вернулась. Она может находиться в любом районе, сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Рязани пропала 54-летняя Елена Алексеевна Денисова. Она может находиться в любом районе, сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Вечером 10 января женщина вышла из дома и не вернулась, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 157 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие рыжие, глаза голубые.

Была одета: светлая куртка, темные брюки, черные сапоги, серая шапка.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться по телефону 8 800 700 54 52, 112, 02.