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В Рязани задержали любовников-наркокурьеров с «синтетикой» в банках из-под детского питания
На окраине Рязани полицейские при поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» задержали любовников-наркокурьеров. Об этом в среду, 13 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На окраине Рязани полицейские при поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» задержали любовников-наркокурьеров. Об этом в среду, 13 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

29-летнего мужчину из Рыбного и его 37-летнюю сожительницу подозревают в распространении наркотиков через «закладки». Пара получала незаконный товар в соседней области, перевозила в Рыбное, где расфасовывала в съемной квартире.

Машину подозреваемых задержали в Недостоеве. В ней нашли четыре вида «синтетики» общей массой более 300 граммов и 20 граммов марихуаны. Запрещенные вещества были расфасованы и спрятаны в таре из-под детского питания.

В Рязанском районе и областном центре полицейские обнаружили еще несколько «тайников» с наркотиками. Из квартиры злоумышленников изъяли электронные весы, упаковочные материалы и сверток «синтетики».

На мужчину и женщину завели дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Им грозит до 20 лет тюрьмы.