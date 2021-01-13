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В России предложили повысить возраст студентов-бюджетников
С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, передает РИА Новости. Разработанный законопроект планируют внести в нижнюю палату в ближайшее время.

В России предложили повысить возраст студентов-бюджетников. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, передает РИА Новости. Разработанный законопроект планируют внести в нижнюю палату в ближайшее время.

Документ предлагает установить границу возраста, до которого молодые люди могут получить высшее образование за счет бюджета, не в 30, а в 35 лет.

Депутаты подчеркивают, что молодежью в России считаются граждане от 14 до 35 лет. Они могут воспользоваться мерами господдержки, например, получить пособие на рождение ребенка как молодой семье, получить стипендию как молодому ученому или получить грант по результатам конкурса молодежных проектов.