В новогодние праздники в Рязанской области поймали пять браконьеров

С 1 по 10 января специалисты выявили пять человек, охотившихся без разрешения. По одному нарушению зафиксировали в общедоступных охотничьих угодьях Шацкого и Клепиковского районов, Милославского охотхозяйства и два — в Скопинском охотхозяйстве.

В новогодние праздники в Рязанской области поймали пять браконьеров. Об этом в среду, 13 января, сообщил сайт регионального правительства.

С 1 по 10 января специалисты выявили пять человек, охотившихся без разрешения. По одному нарушению зафиксировали в общедоступных охотничьих угодьях Шацкого и Клепиковского районов, Милославского охотхозяйства и два — в Скопинском охотхозяйстве.

Также зарегистрировали шесть случаев транспортировки оружия в ненадлежащем виде и одно нарушение правил охоты, касающееся неисполнения обязанностей, возложенных на лицо, ответственное за проведение коллективной охоты.

Во время рейдов изъяли одну единицу оружия.

На нарушителей возбудили административные дела.