В новогодние праздники в Рязанской области поймали пять браконьеров
С 1 по 10 января специалисты выявили пять человек, охотившихся без разрешения. По одному нарушению зафиксировали в общедоступных охотничьих угодьях Шацкого и Клепиковского районов, Милославского охотхозяйства и два — в Скопинском охотхозяйстве.
В новогодние праздники в Рязанской области поймали пять браконьеров. Об этом в среду, 13 января,
С 1 по 10 января специалисты выявили пять человек, охотившихся без разрешения. По одному нарушению зафиксировали в общедоступных охотничьих угодьях Шацкого и Клепиковского районов, Милославского охотхозяйства и два — в Скопинском охотхозяйстве.
Также зарегистрировали шесть случаев транспортировки оружия в ненадлежащем виде и одно нарушение правил охоты, касающееся неисполнения обязанностей, возложенных на лицо, ответственное за проведение коллективной охоты.
Во время рейдов изъяли одну единицу оружия.
На нарушителей возбудили административные дела.