В ночь на Старый Новый год в Рязанской области похолодает до -20 градусов

По данным синоптиков, на большей части территории области ожидается сильный снег и метель. На дорогах гололедица, снежные заносы.

В ночь на Старый Новый год, 14 января, в Рязанской области похолодает до -20 градусов. Прогноз опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем -9, -4 градусов.

По данным синоптиков, на большей части территории области ожидается сильный снег (9 миллиметров), метель. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Ветер восточный, 6-11 метров в секунду, временами порывы до 17 метров в секунду.