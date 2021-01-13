В мэрии остались недовольны уборкой центральной улицы города

Как сообщила пресс-служба мэрии, во вторник, 12 января, сотрудники управления благоустройства выборочно проверили часть рязанских улиц. Нарушения нашли на улицах Почтовая, Нахимова, Связи, Машиностроителей, Тимуровцев, Новоселов и др.

Специалисты администрации Рязани остались недовольны уборкой нескольких улиц города. Как сообщила пресс-служба мэрии, во вторник, 12 января, сотрудники управления благоустройства выборочно проверили часть рязанских улиц. Нарушения нашли на улицах Почтовая, Нахимова, Связи, Машиностроителей, Тимуровцев, Новоселов и др.

В сообщении сказано, что «закрепленным кураторам информация предоставлена для оперативного взаимодействия с юридическими лицами».

Напомним, из-за возможного ухудшения погоды мэрия призвала рязанцев пересесть в общественный транспорт. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности. Дирекция благоустройства следит за изменениями погоды для оперативной уборки улиц.