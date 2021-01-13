В Крещенскую ночь до «Орешка» пустят бесплатные автобусы

Крещенские купания организуют с учетом соблюдения мер предосторожности в условиях пандемии. Сейчас рассматриваются варианты организации купелей и пропускного режима к ним, разделения потоков посетителей.

В Крещенскую ночь, 19 января, от площади Свободы до Орехового озера и обратно пустят два бесплатных автобуса. Об этом рассказали в мэрии . О времени проведения купаний и работе транспорта сообщат дополнительно.

На пляже оборудуют купель, установят скамейки и теплые модули для переодевания, организуют дежурство полицейских, медиков и спасателей.

Крещенские купания организуют с учетом соблюдения мер предосторожности в условиях пандемии. Сейчас рассматриваются варианты организации купелей и пропускного режима к ним, разделения потоков посетителей.

Рязанцев призвали участвовать в купаниях только на «Орешке».