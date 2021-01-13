В Горроще сбили пешехода, нужна помощь очевидцев

Пешеход получил травмы, его госпитализировали. Всех, кто что-то знает о произошедшем, просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.

В ночь на воскресенье, 10 января, в Горроще произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 2:40 около дома №56 по улице Дзержинского Lada Kalina под управлением 22-летнего рязанца сбила 32-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу на «красный».

Пешеход получил травмы, его госпитализировали.

Всех, кто что-то знает о произошедшем, просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.