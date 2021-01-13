В центре Рязани заработал новый светофор

Его установили на улице Ленина около реконструируемого моста еще до новогодних праздников. Напомним, стоимость светофора составила 9 млн рублей.

В среду, 13 января, в центре Рязани заработал новый светофор. Его установили на улице Ленина около реконструируемого моста еще до новогодних праздников.

По улице Ленина «зеленый» для водителей горит около 70 секунд, а по улицам Николодворянской и Праволыбедской — не более 25 секунд. Столько же времени есть у пешеходов на переход.

Напомним, стоимость светофора составила 9 млн рублей.