Суд закрыл дело ударившей ребенка медсестры новосибирской больницы

В Новосибирске Суд закрыл уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, которая ударила маленького мальчика. Она извинилась перед мальчиком и его матерью.

В Новосибирске Суд закрыл уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, которая ударила маленького мальчика. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело Натальи Старусевой закрыли в связи с примирением сторон. Мать ребенка объяснила это тем, что они с обвиняемой много лет знают друг друга и у них сложились хорошие отношения.

Сама Старусева в своем поступке раскаялась. Она извинилась перед мальчиком и его матерью.

Кроме того, она возместила моральный вред в сумме 10 тысяч рублей.

Ранее по той же статье осудили еще одну медсестру больницы Александру Андриянову. Она оттаскала трехлетнюю девочку за волосы и ударила по лицу за то, что та не спала во время тихого часа. Ее приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты.