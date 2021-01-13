Стоматология «Денталюкс» дарит рязанцам скидку на отбеливание ZOOM

Акция «Дружная улыбка» действует до 28 февраля 2021 года. Адрес: Куйбышевское шоссе, 11.

Стоматология «Денталюкс» дарит рязанцам скидку на отбеливание ZOOM. Акция « Дружная улыбка » действует до 28 февраля 2021 года.

В рамках спецпредложения человек, который приведет с собой друга, получит на процедуру скидку 25%. Кроме того, его другу также предоставят скидку 25%.

Отбеливание зубов ZOOM — это новейшая технология, позволяющая отбелить зубы до восьми тонов за один сеанс. Процедура проводится с помощью специального геля, который активизируется под ультрафиолетовым светом, зубная эмаль при этом не повреждается.

Один сеанс отбеливания ZOOM длится не более двух часов, процесс не доставляет дискомфорта, а результат при соблюдении рекомендаций стоматолога может сохранится до 4-5 лет.