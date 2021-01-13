СМИ назвали симптомы «британского» штамма коронавируса у детей

Симптомы «британского» штамма коронавируса у детей отличаются от привычных. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Express.

Симптомы «британского» штамма коронавируса у детей отличаются от привычных. Об этом пишет « Газета.ру » со ссылкой на Express .

Отмечается, что больше половины заболевших детей жалуются на усталость, многие становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

Также более половины детей страдают от головной боли и боли в животе. Температура поднимается выше 37 градусов, пациенты жалуются на больное горло.

Кроме того, у детей в возрасте до года пропадает аппетит.