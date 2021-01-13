Следователи завели дело из-за массового отравления детей в Дагестане
По версии следствия, с 9 по 12 января к медикам обратились 55 детей в возрасте от года до 16 лет с признаками пищевого отравления — повышением температуры, рвотой и диареей.
Следователи
По версии следствия, с 9 по 12 января к медикам обратились 55 детей в возрасте от года до 16 лет с признаками пищевого отравления — повышением температуры, рвотой и диареей.
В настоящее время в больнице остаются 34 ребенка с отравлением в легкой и среднетяжелой форме. Тяжелых случаев нет.
По предварительным данным, причиной массового отравления стала загрязненная питьевая вода, подающаяся по водопроводу в дома.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (статья 238 УК).