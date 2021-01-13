Скончались еще трое рязанцев с коронавирусом

В Рязанской области зарегистрировали 124 новых случая коронавируса. Об этом в среду, 13 января, сообщил федеральный оперштаб.

В Рязанской области зарегистрировали 124 новых случая коронавируса. Об этом в среду, 13 января, сообщил федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 19 851 случай заражения. Выздоровели 127 человек (всего 18 035), умерли 3 (всего 193).

В России за сутки зарегистрировали 22 850 новых случаев заболевания COVID-19, общее число достигло 3 471 053.

За сутки выписали 28 658 пациентов, за весь период — 2 854 088. За сутки умерли 566 человек, за весь период — 63 370.