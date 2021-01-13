Синоптики спрогнозировали пик похолодания в столице

«Температура воздуха будет довольно низкой, но пик похолодания придется на воскресенье, когда мы будем находиться в тыловой холодной части уходящего на восток циклона», — пояснила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала пик похолодания в Москве. По ее словам, к воскресенью, 17 января, ночная температура опустится до -24 градусов, что ниже нормы на 8-10 градусов, передает РИА Новости.

По словам Поздняковой, в четверг ожидается сильный снегопад.

«Температура воздуха будет довольно низкой, но пик похолодания придется на воскресенье, когда мы будем находиться в тыловой холодной части уходящего на восток циклона», — пояснила синоптик.

Днем в воскресенье в столице ожидается до -16 градусов, в Подмосковье — до -18 градусов.

Перед Крещением, который православные отмечают 19 января, морозы пойдут на спад.