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Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности
Водителей призвали соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

Дорожников Рязанской области перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, 12 января в регионе ожидаются осадки в виде снега. В случае необходимости для очистки и обработки трасс противогололедными материалами на дороги готовы вывести 30 единиц техники.

Дежурство на трассах ведется круглосуточно, ситуацию контролируют в том числе с помощью системы метео- и видеонаблюдения.

Водителей призвали соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432, 8 (863) 2329460, (8442) 50-31-22.