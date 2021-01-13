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Рязанские власти назвали число занятых в «красной зоне» коек
Состояние 72 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 369 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 70 человек, из них 33 подключили к аппаратам ИВЛ.

В среду, 13 января, оперштаб при рязанском правительстве назвал число занятых в «красной зоне» коек. В стационаре лечат 511 пациентов с COVID-19, в том числе шестерых детей.

Состояние 72 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 369 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 70 человек, из них 33 подключили к аппаратам ИВЛ.