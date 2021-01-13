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Рязанские автоинспекторы оказали медпомощь 70-летнему участнику ДТП
Авария произошла 8 января примерно в 14:25 в Шиловском районе на 276 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 70-летний москвич на Hyundai Sonata на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в Geely Atlas. За рулем был 51-летний москвич.

Рязанские автоинспекторы оказали медпомощь 70-летнему участнику ДТП. Об этом в среду, 13 января, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла 8 января примерно в 14:25 в Шиловском районе на 276 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 70-летний москвич на Hyundai Sonata на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в Geely Atlas. За рулем был 51-летний москвич.

В пресс-службе отметили, что сотрудники экипажа ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Шиловский» оперативно прибыли на место. Используя специальную медицинскую укладку, автоинспекторы оказали первую помощь пострадавшему, наложив специальный фиксатор на шейный отдел позвоночника, и передали пострадавшего врачам скорой.