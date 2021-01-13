Рязанцев предупредили о метели и сильном ветре
Вечером в среду, 13 января, и первой половине дня 14 января в регионе ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости менее тысячи метров.
Рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. Вечером в среду, 13 января, и первой половине дня 14 января в регионе ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости менее тысячи метров.
Также усилится ветер. Местами его порывы достигнут 17 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица.