Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего пенсионера
79-летний Алексей Иванович Двуреченский ушел на прогулку 11 января и не вернулся. Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 112.
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего пенсионера из Воскресенска. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт Рязань».
79-летний Алексей Иванович Двуреченский ушел на прогулку 11 января и не вернулся.
Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.
Одежда: коричневая куртка, черные брюки, коричневые ботинки, серая меховая шапка.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 112.