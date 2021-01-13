Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего пенсионера

79-летний Алексей Иванович Двуреченский ушел на прогулку 11 января и не вернулся. Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 112.