Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

Россияне назвали города, в которых лучше всего строить карьеру. О результатах опроса сервиса «Работа.ру» передает РБК.

Россияне назвали города, в которых лучше всего строить карьеру. О результатах опроса сервиса «Работа.ру» передает РБК .

Лидером народного рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург — за них проголосовали 59% и 32% опрошенных.

Также в первую пятерку лучших городов для карьерного развития вошли Краснодар (27% голосов), Сочи (24% голосов) и Екатеринбург (23% голосов).

В десятке рейтинга оказались Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%) и Самара (11%).

Кроме того, опрошенные выбирали Хабаровск (10%), Красноярск (9%), Воронеж (5%), Челябинск (4%), Волгоград (1%) и Пермь (1%).

Участниками опроса стали 3 500 человек старше 18 лет во всех регионах страны.