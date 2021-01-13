Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Для этого преступники просят скачать программу из Play Market.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом в среду, 13 января, сообщило РИА Новости .

По словам представителей компании RTM Group, мошенники разработали новую схему обмана россиян с помощью мобильных приложений и социальной инженерии. Человеку звонят на мобильный и предлагают работу на выгодных условиях. Для этого мошенники просят скачать программу из Play Market. Вместе с приложением в устройство попадает вирус. Он дает доступ к личному кабинету в банковских приложениях пользователя.

Ранее специалисты раскрыли подобную мошенническую схему. Тогда предполагалось скачивание программы по ссылке из SMS или сообщения в мессенджере.