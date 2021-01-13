«Росгосстрах» назвал причину обращения туристов за медпомощью в новогодние праздники

Общее число обращений к врачам по страховым случаям по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами изменилось незначительно: люди болеют и получают травмы независимо от того, куда и в какую страну отправились на отдых.

«Росгосстрах» рассказал, из-за чего российские туристы чаще всего обращались за медпомощью во время новогодних праздников. По данным компании, большинство заявок путешественников были связаны с заболеваниями COVID-19 или подозрениями на наличие коронавируса.

При этом, как сообщила замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова, общее число обращений к врачам по страховым случаям по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами изменилось незначительно: люди болеют и получают травмы независимо от того, куда и в какую страну отправились на отдых.

На фоне понятного снижения интереса россиян к программам страхования выезжающих за рубеж в «Росгосстрахе» отмечают почти пятикратный рост продаж полисов для путешествующих внутри страны. Специалисты компании объясняют это, в первую очередь, более ответственным подходом людей к своему здоровью, что заметно и по наполнению программы медицинского страхования, и по дополнительным рискам, включенным в полис.

Диагностика и лечение коронавируса входит в стандартные программы «Росгосстраха» по страхованию путешественников в России и за рубежом.

Оплата за лечение COVID-19 в зарубежных клиниках в зависимости от страны, тяжести течения болезни, наличия патологии и других сопутствующих факторов начиналась от 1,4 тысячи евро. Самая дорогая выплата в этом году была произведена клинике в Таиланде и связана она с сочетанием коронавируса и патологии. Так, будучи в 14-дневном карантине, клиентка «Росгосстраха» была экстренно госпитализирована с жалобами на боли в животе. При обследовании выяснилось, что у нее не только COVID-19, но также острый калькулезный холецистит. Была проведена операция — в общей сложности больная провела в клинике 21 день. «Росгосстрах» оплатил лечение — более 25 тысяч евро.

Травматизм находится на втором месте по популярности среди страховых случаев в эти новогодние праздники. Причем травмы путешественники получали не только во время занятий спортом, но и в бытовых ситуациях — например, в результате падений на улице. В «Росгосстрахе» отмечают, что в этом году зафиксировано значительно меньше случаев, связанных с дорогостоящим лечением травм, полученных на зарубежных горнолыжных курортах, так как выезд туда закрыт.

На третьем месте — обращения туристов с острой зубной болью. А вот лидировавшие особенно в весенне-летний период обращения с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в новогодние каникулы оказались на четвертом месте. Также в пятерку наиболее распространенных страховых случаев у путешественников в период новогодних праздников входят обращения, связанные с урологическими и гинекологическими болезнями.