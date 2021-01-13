Полиция ищет очевидцев смертельной аварии с такси в Горроще

После ДТП в машине обнаружили труп водителя. Свидетелей просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла в Горроще 24 декабря. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 10:05 у дома №82/33 на улице Ленинского Комсомола столкнулись Kia Rio под управлением 50-летнего таксиста и «ГАЗель», за рулем которой был 38-летний житель Подмосковья. После ДТП в Kia Rio обнаружили труп водителя.

Свидетелей просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.