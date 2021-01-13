Пьяный рязанец едва не зарезал дочь за отказ прогуляться

По предварительной информации, 53-летний мужчина пил спиртное с 31-летней дочерью. В какой-то момент он решил, что дочери нужно прогуляться, чтобы прийти в себя. Та отказалась.

Житель Ряжска едва не зарезал дочь за отказ прогуляться. Об этом в среду, 13 января, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

По предварительной информации, 53-летний мужчина пил спиртное с 31-летней дочерью. В какой-то момент он решил, что той нужно прогуляться, чтобы прийти в себя. Женщина отказалась.

«Однако мужчина был настроен решительно: он схватил нож и, демонстрируя его дочери, пригрозил, что зарежет ее, если она не покинет дом», — рассказали в пресс-службе.

Дочь испугалась и побежала к соседям, те вызвали полицию.

На жителя Ряжска завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.