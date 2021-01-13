Оргкомитет фестиваля «Черный кот» заявил о начале подготовки к конкурсу

Оргкомитет фестиваля современного танца «Черный кот» заявил о подготовке к конкурсу. Как сообщили организаторы, они пока не знают, в каком формате пройдет фестиваль. На данный момент комитет рассчитывает на 30% зрителей в зале и онлайн-трансляцию с голосованием.

Оргкомитет фестиваля современного танца «Черный кот» заявил о подготовке к конкурсу. Как сообщили организаторы, они пока не знают, в каком формате пройдет фестиваль.

На данный момент комитет рассчитывает на 30% зрителей в зале и онлайн-трансляцию с голосованием.

Билеты, проданные в прошлом году, действительны.

«Просим танцевальные коллективы, которые были отобраны в прошлом году, написать в личные сообщения о готовности принять участие. Ждем также новые коллективы и новые танцы», — говорится в сообщении.

Напомним, первый «Черный кот» провели в 1987 году. Сейчас это один из самых популярных в регионе танцевальных фестивалей. Уже несколько лет подряд в рамках фестиваля проходит номинация «Черный котенок», в которой свои таланты показывают юные танцоры.

В 2020 году из-за пандемии фестиваль не состоялся