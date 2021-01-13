Оперштаб сообщил о новых жертвах COVID-19 среди рязанцев
В среду, 13 января, в список погибших включили еще три человека. С начала пандемии в регионе умерли 193 рязанца с коронавирусом.
Оперштаб при рязанском правительстве сообщил о новых жертвах COVID-19 среди жителей региона. В среду, 13 января, в список погибших включили еще три человека.
Это две женщины по 49 лет, умершие в декабре, и скончавшийся в ноябре 44-летний мужчина.
Всего с начала пандемии в регионе умерли 193 рязанца с коронавирусом.