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Оперштаб рассказал о занятых койках в «красной зоне» рязанских больниц
Стало известно, сколько пациентов находятся в больницах и в каком они состоянии. У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме.

По данным на 12 января, в рязанских больницах находится 521 пациент. В том числе 6 детей, сообщил региональный оперштаб.

Состояние 72 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 378 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 71 человек, 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение дома.