Обнаружен способ лечения рака за секунду

Специалисты обнаружили способ лечения рака за секунду. Некоторые врачи уверены, что с помощью новой методики можно достичь большего прогресса в лечении онкозаболеваний.

Специалисты обнаружили способ лечения рака за секунду. Об этом в среду, 12 января, сообщило РИА Новости.

Группа ученых из госпиталя Лозанны изобрели вид терапии для лечения раковых опухолей. После этого они написали статью в журнале. Созданный исследователями аппарат имеет ускоритель, который выдает высокие дозы энергии микросекундными импульсами.

Первым уникальный метод лечения рака опробовал на себе 75-летний пациент. Он прошел через 110 сеансов терапии. Через 10 дней с начала лечения опухоль начала уменьшаться в размерах, спустя месяц — залечилась, а через полгода полностью исчезла.

«Такая терапия многократно сокращает количество необходимых сеансов», — цитирует сообщение ученых РИА-Новости.

Некоторые врачи уверены, что с помощью новой методики можно достичь большего прогресса в лечении онкозаболеваний.