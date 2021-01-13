Ночью на четырех улицах Рязани заделывали ямы

Ямы заливали литой асфальтобетонной смесью. Ее можно использовать при морозах до -30 градусов. «Ремонт литой асфальтобетонной смесью — экстренная мера, его проводят, чтобы снизить аварийность на дорогах», — пояснили в мэрии.

В ночь на среду, 13 января, на четырех улицах Рязани заделывали ямы. Об этом сообщил сайт мэрии.

Дорожники привели в порядок участки на улицах Крупской, Юбилейной, Военных автомобилистов и Черновицкой. Площадь выполненных работ — более сотни «квадратов».

Ямы заливали литой асфальтобетонной смесью. Ее можно использовать при морозах до -30 градусов.

«Ремонт литой асфальтобетонной смесью — экстренная мера, его проводят, чтобы снизить аварийность на дорогах», — пояснили в мэрии.