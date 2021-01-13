Названы самые подорожавшие в 2020 году продукты

Росстат объяснил рост цен снижением курса рубля к доллару, а также повышением мировых цен на продовольствие.

Росстат назвал самые подорожавшие в 2020 году продукты. Список возглавляет сахар-песок (цена выросла на 64,5%).

На втором месте подсолнечное масло (+25,91%), крупы (+20,12%), яйца (+15,14%) и макароны (+12,08%).

Также увеличилась стоимость целого перечня продуктов: хлеба, рыбы, сливочного маска, мяса и птицы и других.

В ведомстве отметили, что овощи и фрукты подорожали на 17,4%. В 2019 году их цена снижалась на 2,1%.

Росстат объяснил рост цен снижением курса рубля к доллару, а также повышением мировых цен на продовольствие.